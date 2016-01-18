Аеропорт "Одеса" планує відновити роботу сьогодні о 18.00

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, через несприятливі погодні умови - сильний снігопад і вітер - прийом і відправлення літаків не проводиться.

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«Цілодобово безперервно ведеться розчищення злітно-посадкової смуги і перону, в роботах задіяно 10 одиниць техніки. Однак у зв'язку з погіршенням метеоумов упродовж дня очікується, що виконання польотів відновиться не раніше 18.00 за київським часом», - відзначили в прес-службі.

На даний час із 13 запланованих на понеділок авіарейсів скасовано вісім. Серед скасованих – рейси з Відня (Австрія), Мінська (Білорусь). Поки що невідомо чи прибудуть літаки з Варшави (Польща, запланований на 17.20), Івано-Франківська (18.25), Борисполя (20.30) і Стамбула (20.50).

Із запланованих на виліт 11 бортів скасовано сім, зокрема й до Відня, Мінська, Стамбула. Поки що невідома доля рейсів до Варшави (18.00), Івано-Франківська (19.25), Тель-Авіва (Ізраїль, 21.30), Стамбула (21.45).

Як повідомляв УНІАН, з ранку 17 січня через негоду в міжнародний аеропорт «Одеса» не прибув жодний літак, також жодний борт не вилетів.

В Одесі й області 17-18 січня - складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети при сильному вітрі. Через негоду також порушено графік прибуття і відправлення поїздів. Поїзди прибувають з годинним запізненням.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.