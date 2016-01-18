У аеропорту "Одеса" через негоду скасовані всі рейси на 18 січня

Як повідомили УНІАН у аеропорту, на 18 січня у зв'язку зі складними метеоумовами скасовані всі рейси.

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Крім того, скасовано рейс на Тель-Авів (Ізраїль), запланований на 4 год.10 хв. 19 січня.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та області 17-18 січня - складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети при сильному вітрі. З ранку 17 січня через негоду в міжнародний аеропорт «Одеса» не прибуло жодного літака, також жоден борт не вилетів. Вдень 18 січня у прес-службі аеропорту повідомили, що через несприятливі метеоумови прийом і відправлення літаків не проводиться, але є надія, що польоти відновляться о 18.00.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.