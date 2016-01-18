"Укравтодор" попередив, що 19 січня може перекрити дороги ще у трьох областях

Такий прогноз зробили спеціалісти аналітично-диспетчерської групи «Укравтодору», враховуючи штормове попередження Українського гідрометеорологічного центру, повідомила прес-служба агентства.

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«Рух автотранспорту на дорогах загального користування у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях можуть обмежити або закрити з ранку 19 січня», - зазначила прес-служба.

В «Укравтодорі» рекомендували водіям не планувати тривалих поїздок дорогами цих регіонів у найближчі два дні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Укргідрометцентру, 18 січня синоптики знову оголосили штормове попередження по всій Україні.

В Україні протягом 17-18 січня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру 15-20 м/с) сталося знеструмлення 138 населених пунктів в п'яти областях.

У зв'язку з негодою в Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях заборонено рух транспорту по автодорогах.

Крім того, в міжнародному аеропорту "Харків" скасовано кілька авіарейсів, а міжнародний аеропорт «Одеса» через складні метеоумови вже другий день не приймає і не відправляє літаки.

Також більшість морських торговельних портів України працюють з обмеженнями через погіршення погодних умов.