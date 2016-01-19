У п'яти областях через різке погіршення погоди обмежили рух автотранспорту

Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Національної поліції. Згідно з повідомленням, у Дніпропетровській області обмежено рух вантажного та пасажирського транспорту на території Дніпропетровська та автодорогами державного значення: Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, км 296 – км 336; Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв, км 53 – км 179; Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя, км 81 - км 105; Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка, км 24 – км 96.

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У Кіровоградській області на дорогах загального користування обмежено рух вантажівок; у Миколаївській - рух всіх видів транспорту на автодорогах загального користування.

В Одеській області заборонено рух всіх типів транспортних засобів автомобільними дорогами: М-05 Київ – Одеса, на ділянці км 341 – 464; М-05-01 обхід м. Одеси; М-13 Кіровоград-Платонове (на Кишинів); М-14 Одеса-Мелітополь- Новоазовськ (на Таганрог); М-15 Одеса-Рені (на Бухарест); М-16 Одеса-Кучурган (на Кишинів); М-27 Одеса-Іллічівськ; М-28 Одеса-Южний - /М-14/; Р-70 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші /М-15/; Р-72 КПП «Старокозаче» - Білгород-Дністровський.

У Полтавській області обмежено рух вантажного та пасажирського транспорту на ділянці дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від межі Дніпропетровської області до автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський.

Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням без нагальної потреби не виїздити на власному транспорті, а тим, хто виїхав, уважно стежити за повідомленнями щодо проїзду дорогами України, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.