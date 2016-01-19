У п'яти областях через різке погіршення погоди обмежили рух автотранспорту

11:17, 19 січня 2016
Транспорт/Звя'зок
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У п’яти областях України через різке погіршення погодніх умов, сильні опади та ожеледь введено обмеження на рух автотранспорту.

УНИАН

Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Національної поліції. Згідно з повідомленням, у Дніпропетровській області обмежено рух вантажного та пасажирського транспорту на території Дніпропетровська та автодорогами державного значення: Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, км 296 – км 336; Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв, км 53 – км 179; Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя, км 81 - км 105; Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка, км 24 – км 96.

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У Кіровоградській області на дорогах загального користування обмежено рух вантажівок; у Миколаївській - рух всіх видів транспорту на автодорогах загального користування.

В Одеській області заборонено рух всіх типів транспортних засобів автомобільними дорогами: М-05 Київ – Одеса, на ділянці км 341 – 464; М-05-01 обхід м. Одеси; М-13 Кіровоград-Платонове (на Кишинів); М-14 Одеса-Мелітополь- Новоазовськ (на Таганрог); М-15 Одеса-Рені (на Бухарест); М-16 Одеса-Кучурган (на Кишинів); М-27 Одеса-Іллічівськ; М-28 Одеса-Южний - /М-14/; Р-70 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші /М-15/; Р-72 КПП «Старокозаче» - Білгород-Дністровський.

У Полтавській області обмежено рух вантажного та пасажирського транспорту на ділянці дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від межі Дніпропетровської області до автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський.

Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням без нагальної потреби не виїздити на власному транспорті, а тим, хто виїхав, уважно стежити за повідомленнями щодо проїзду дорогами України, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

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