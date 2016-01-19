Трасу Київ-Одеса відкрили для проїзду автобусів та легкових автомобілів

"Дорожні служби завершують роботу з ліквідації наслідків стихії на трасі Київ-Одеса. Зараз рух в обох напрямках відкрито для легкового та пасажирського транспорту", - повідомили в прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.

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Підкреслюється, що дорожні, рятувальні служби і поліція працюють в посиленому режимі. Разом з тим, водіїв просять враховувати погодні умови, бути уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, стежити за повідомленнями про стан проїзду дорогами країни.

Як повідомляв УНІАН, на південні області країни обрушився сильний снігопад, який тривав дві доби. В результаті "Укравтодор" перекривав проїзд по дорогах у п'яти областях. Зокрема, були перекриті траси в Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській і Дніпропетровській областях.