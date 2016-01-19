Річний обсяг транзиту товарів по російській території в середньому становив майже $2 мільярди - Абромавічус

Про це повідомив у ході брифінгу міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.

При цьому він підкреслив, що ця сума не може розглядатися як втрати українських експортерів, оскільки більшість експортерів вже знайшли способи провозити товари альтернативними шляхами.

«У цілому до країн Азії через Російську Федерацію відправлялося товарів на суму 1,8 млрд дол. Але ми не очікуємо негативних наслідків для всього цього обсягу товарів, тому що ми знаємо, що деякі виробники вже відправляють продукцію іншими маршрутами», - сказав міністр.

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Він зазначив, що є надія на зняття обмежень. «Але тут відкриваються нові можливості і для країн Кавказу, наприклад, по «Шовковому шляху», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Росія повністю заборонила транзит українських товарів з 4 січня поточного року. На даний момент для українського експорту закриті всі 25 прямих пунктів пропуску на російсько-українському кордоні. Провезення вантажів можливий через два пункти пропуску через українсько-російський кордон. Проте при перетині кордону Росія може висувати різні вимоги до вантажу - включаючи необхідність організації конвою або зміни водіїв на громадян Росії.

Україна організувала перевезення вантажів в обхід Росії - через Грузію й Азербайджан до країн Середньої Азії. Вантажі відправляються поїздом. Свій перший рейс такий поїзд здійснив 15 січня поточного року.