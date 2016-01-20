У чотирьох областях ще діють обмеження руху транспорту на дорогах

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції. Так, за даними правоохоронців, у Дніпропетровській області заборонено рух усіх видів транспорту автодорогами: Н -11 Дніпропетровськ-Миколаїв, км 164 – км 179; М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине км 72 – км 151. Обмежено рух вантажного та пасажирського транспорту автодорогами державного значення: Р – 52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка, км 24 – км 96; Н – 08 Бориспіль–Дніпропетровськ-Запоріжжя, км 296 – км 336; Н - 23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя, км 81- км 105.

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У Кіровоградській області неможливий рух автотранспорту на ділянках автодоріг: Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв, км 114 – км 153; Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя, км 79 – км 81; М - 13 Кіровоград-Платонове, км 34 – км 74; М - 22 Полтава-Олександрія, км 129 – км 136.

Також ускладнено проїзд на а/д М – 12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка, км 611 – км 695.

У Миколаївській області обмежено рух автотранспорту на автодорогах загального користування.

В Одеській області ускладнено рух транспорту автомобільними дорогами: М-13 Кіровоград-Платонове (на Кишинів); М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) – км 96 – км 106; М-16 Одеса-Кучурган (на Кишинів) - км 180 – км 181; Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг;

Правоохоронці просять водіїв без нагальної потреби не виїздити на власному транспорті.