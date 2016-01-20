В США ціни на авіаквитки знизяться до 3-річного мінімуму через дешеве паливо

Падіння цін на нафту найближчим часом збільшить прибуток авіакомпаній та здешевить перельоти для пасажирів, повідомляє NBC News.

"На даний момент переліт до Гонолулу обходиться в середньому 545 доларів, але незабаром він може подешевшати на 109 доларів. Аналогічна ситуація з рейсами до Нового Орлеана - квиток ціною 236 доларів незабаром може подешевшати на 40 доларів.

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Видання зазначає, що січень традиційно є періодом найбільш дешевих авіаквитків через вкрай низький попит. Дешева нафта також впливає на цінову політику авіакомпаній, знижуючи вартість перельотів до 3-річного мінімуму.