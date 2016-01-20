Росія порушила зобов'язання СОТ і повністю закрила кордони для українського транзиту - торгпред
13:08, 20 січня 2016Транспорт/Звя'зок
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Росія в порушення своїх зобов'язань в рамках Всесвітньої торгової організації повністю закрила український транзит для автомобільного і залізничного транспорту.
Росія порушила зобов'язання СОТ і повністю закрила український транзит / УНІАН
Про це заявила торговий представник України Наталія Микольська на засіданні Кабінету міністрів у середу.
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"Всі товари, які йдуть в режимі транзиту в Казахстан і через територію Казахстану в інші країни, не проходять територію Російської Федерації. Тобто фактично Російська Федерація закрила свою територію для транзиту наших товарів як автомобільним, так і залізничним шляхом", - сказала вона.
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