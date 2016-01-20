Україна домовилася з Білоруссю про прискорений режим оформлення транзиту через територію цієї країни для компенсації втрати торговельних шляхів через Росію.

Про це заявила торговий представник України Наталія Микольська на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"Нам вдалося досягти домовленості з нашими білоруськими партнерами про прискорений режим оформлення і сприяння тому, щоб наші вантажі і залізничним, і автомобільним транспортом проходили швидше", - сказала вона.

За словами торгпреда, більшість вантажів, які були повернуті на територію України через заборону транзиту з боку РФ, успішно пройшли через Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі, більшість українських виробників, які раніше поставляли товари і перевозили вантажі через територію Росії, після запровадження обмежень з боку РФ оформляють документи для транзиту через Білорусь.

У грудні 2015 року російська влада прийняла ряд рішень, що обмежують, а в деяких сегментах і повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набрали чинності з 1 січня 2016 року. Слідом - 4 січня - Росія повністю припинила транзит українських товарів своєю територією в бік країн Середньої Азії, особливо Казахстану.

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Україна також запровадила «дзеркальні» торговельні заходи. З 2 січня - імпортне мито на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5 до 19% з перехідним періодом у 3-5 років, а також з 10 січня заборона імпорту продовольства, сигарет, алкогольної продукції, продукції хімічної промисловості та залізничного устаткування російського виробництва.