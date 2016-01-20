Україна не заборонятиме російський транзит - торгпред

Україна не заборонятиме російський транзит через свою територію, оскільки це суперечить базовим принципам міжнародного торговельного законодавства, повідомила журналістам торговий представник України Наталія Микольська в перерві засідання Кабінету міністрів.

"Ми не будемо забороняти транзит через територію України, тому що вважаємо, що транзит - це основна частина міжнародної торгівлі", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, за словами Микольської, Росія на порушення своїх зобов'язань у рамках Світової організації торгівлі повністю закрила український транзит для автомобільного і залізничного транспорту.

У грудні 2015 року російська влада ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набоали чинності з 1 січня 2016 року.

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Слідом, 2 січня, Україна запровадила «дзеркальні» торговельні заходи, а саме - імпортне мито на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період у 3-5 років.

З 4 січня Росія повністю заборонила транзит українського експорту російською територією. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 млрд дол. на рік.