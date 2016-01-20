Україна не заборонятиме російський транзит - торгпред

14:57, 20 січня 2016
Транспорт/Звя'зок
481

Росія порушила зобов'язання СОТ і повністю закрила кордони для українського транзиту.

фура / ngs42.ru

Україна не заборонятиме російський транзит через свою територію, оскільки це суперечить базовим принципам міжнародного торговельного законодавства, повідомила журналістам торговий представник України Наталія Микольська в перерві засідання Кабінету міністрів.

"Ми не будемо забороняти транзит через територію України, тому що вважаємо, що транзит - це основна частина міжнародної торгівлі", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, за словами Микольської, Росія на порушення своїх зобов'язань у рамках Світової організації торгівлі повністю закрила український транзит для автомобільного і залізничного транспорту.

У грудні 2015 року російська влада ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набоали чинності з 1 січня 2016 року.

Читайте такожСОТ в лютому розгляне скаргу України на Росію - торгпред

Слідом, 2 січня, Україна запровадила «дзеркальні» торговельні заходи, а саме - імпортне мито на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період у 3-5 років.

З 4 січня Росія повністю заборонила транзит українського експорту російською територією. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 млрд дол. на рік.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter