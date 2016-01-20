Колектив Херсонського морпорту вимагає провести повторний конкурс на посаду керівника

Про це заявив голова профкому порту Валерій Тернавський.

Нагадаємо, раніше Міністерство інфраструктури заявило про проведення конкурсу на заміщення посади керівника Херсонського морпорту.

12 січня відбулося засідання постійно діючої комісії Мінінфраструктури для проведення конкурсного відбору керівників трьох держпідприємств, включаючи ХМТП.

"Комісія розглянула документи та конкурсні пропозиції учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП "Херсонський морський торговельний порт". Заявки подали 5 кандидатів, і після розгляду документів на відповідність кваліфікаційним вимогам комісія допустила їх до захисту конкурсних пропозицій. Після презентації кращою було визнано конкурсну пропозицію Соколова Андрія Сергійовича. Після погодження кандидатури відповідно до процедури, переможець буде призначений на посаду на умовах контракту", - зазначили у Міністерстві інфраструктури.

Водночас, ЗМІ зазначають, що проведення конкурсу і сам результат викликає питання. За словами джерела в Міністерстві інфраструктури, спочатку в ході голосування комісія не визначилася з переможцем, оскільки "за" проголосували лише 2 члени комісії, а решта утрималися.

Але потім було оперативно проведено нараду під керівництвом голови відомства Андрія Пивоварського, за результатами якого члени комісії змінили свою думку і проголосували за Соколова, який до останнього моменту значився помічником першого заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера.

Проти такого рішення виступив колектив Херсонського морського торговельного порту. Як зазначив голова профкому порту, колектив підприємства заявляє про непрозорість проведення конкурсу.

«Колектив відмовляється приймати рішення комісії, вимагає скасувати скандальне рішення і вимагає повторного проведення конкурсу», - заявив Тернавський.

Нагадаємо, нинішньому директору КП ХМТП Ігорю Ткаченку, який очолює підприємство 4 роки, після закінчення старого контракту, новий продовжили лише на 1 місяць - до проведення конкурсу.