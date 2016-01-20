Рух по автодорозі Кіровоград - Миколаїв обіцяють повністю відновити 22 січня

Рух транспортних засобів по автодорозі Кіровоград – Миколаїв буде повністю відновлено вранці 22 січня, говориться в повідомленні прес-служби Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

«Нині найскладніша ситуація у Миколаївській області на трасі Кіровоград - Миколаїв. За рішенням оперативного штабу Миколаївської облдержадміністрації, завтра там буде працювати потужна військова техніка. Не пізніше ніж на ранок п'ятниці автомобільна дорога Кіровоград - Миколаїв буде повністю проїжджою», - цитує прес-служба начальника Управління експлуатаційного утримання і безпеки руху «Укравтодору» Олега Федоренка.

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Крім того, за інформацією Служби автодоріг у Миколаївській області, сьогодні, 20 січня о 15:00 було відкрито рух для легкових автомобілів на ділянках доріг Одеса – Мелітополь - Новоазовськ та Ульянівка - Миколаїв.

Разом з тим, у прес-службі відзначають, що, як і раніше, ускладнено рух транспорту на дорогах Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Миколаївської областей, на яких зараз працює найбільша кількість дорожньої техніки з метою ліквідації снігових заметів.

За даними прес-служби, всього на автомобільних дорогах загального користування в даний час працює 1650 одиниць спецтехніки і більш як 2750 шляховиків.

«Укравтодор» відзначає, що в першу чергу дорожники ліквідують снігові замети на дорогах міжнародного і національного значення.

«В даний час у всіх постраждалих від негоди регіонах у повному обсязі розчищено під'їзди до лікувальних установ, а також забезпечено проїзд транспорту, що доставляє соціально значущі продукти харчування», - наголосили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу зусиллями Держслужби з надзвичайних ситуацій і "Укравтодору" очищено від снігу 600 кілометрів доріг загальнодержавного значення.

Раніше в Кіровоградській області було введено заборону на рух вантажних автомобілів і рекомендовано не виїжджати з населених пунктів пасажирському транспорту, тоді як дороги в Одеській і Миколаївській областях залишалися закритими для проїзду транспортних засобів.