Кабмін обмежив перелік пунктів пропуску для транзиту санкційних товарів з Росії
Уряд постановою від 20 січня затвердив перелік пунктів пропуску через державний кордон України, через які можливе ввезення в режимі транзиту російських товарів, які потрапили під українські санкції.
Про це повідомляє LB.ua.
Тепер ввезення заборонених в Україні російських товарів можливе тільки через 10 автомобільних і чотири залізничних пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією.
Всього ж на кордоні з РФ зараз діють 21 автомобільний і 8 залізничних пунктів пропуску.
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Крім того, ввезення російських товарів, які потрапили під українські санкції, дозволено через 8 автомобільних і 6 залізничних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.
Всього на кордоні з Білоруссю працюють 20 автомобільних і 6 залізничних пунктів пропуску.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна не буде забороняти російський транзит через свою територію, оскільки це суперечить базовим принципам міжнародного торговельного законодавства.