У Дніпропетровській області відкрито автошляхи на Кіровоград

Про це УНІАН повідомили в управлінні інфраструктури Дніпропетровської облдержадміністрації.

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"Запрацювали ділянки ще двох доріг державного значення: Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя, км 81+км735 – км 105+ км 313 та Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, км 336+ км 950", - йдеться у повідомленні.

За даними ОДА, дорожні служби продовжують розчищати снігові замети у Миколаївському та Полтавському напрямках. Рух на цих магістралях планується відновити найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України, станом на ранок 21січня у Дніпропетровській області заборонено рух всіх видів транспорту на дорогах: Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв, км 164 - км 179; М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине км 72 - км 151.

Обмежено рух вантажного та пасажирського транспорту по автомобільним дорогам державного значення: Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка, км 24 - км 96.