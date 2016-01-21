Європарламент заснував комісію з розслідування скандалу з Volkswagen

Європарламент в рамках пленарної сесії у Страсбурзі проголосував у четвер за установа парламентської комісії у складі 45 членів для розслідування "дизельного" скандалу з автоконцерном Volkswagen, повідомляє Прайм.

"(Переходимо до) призначення членів слідчої комісії з питання вимірювань автомобільних викидів. Пропозицію про призначення членів комісії надійшло від конференції голів (фракцій). Поправок не надходило. Отже, призначення схвалено", - заявив голова засідання.

Голосування транслювала видеослужба Єврокомісії.

Очікується, що термін дії мандата парламентської комісії становитиме 12 місяців.

Читайте такожМін'юст США подав до суду на Volkswagen через фальсифікації даних щодо викидівАвтоконцерн Volkswagen у вересні 2015 року був звинувачений у США в оснащенні своїх дизельних автомобілів програмним забезпеченням, яке фальсифікувало реальні показники викидів шкідливих речовин. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках. Компанії також загрожує штраф у розмірі до 18,075 мільярда доларів.

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