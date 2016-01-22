Негода в Україні: у чотирьох областях обмежено рух транспорту

У чотирьох областях України продовжують діяти обмеження руху транспорту, введені 17 січня у зв’язку зі складними погодними умовами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Департаменту превентивої дії Національної поліції України.

У Дніпропетровській області заборонено рух всіх видів транспорту на трасі Н-11 «Дніпропетровськ – Миколаїв», км 164 – км 179.

У Кіровоградській області частково обмежено проїзд для великовагового автотранспорту, (проїзд легкових авто без обмежень) на ділянках автодоріг: Н-23 Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя; Н-14 Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв км 70 - км 153; обмежено рух транспортних засобів на дорозі М - 13 «Кіровоград – Платонове» від км 36 до км 74 + 432.

У Миколаївській області діяють обмеження руху для всіх категорій транспортних засобів на автодорогах державного значення.

Разом з тим відкрито рух для легкових автомобілів на ділянках автомобільних доріг: М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ»: км55 (межа Одеської області) – км129 (межа м. Миколаїв); км142 (межа м. Миколаїв) – км177 (межа Херсонської області); а також Н-11 «Дніпропетровськ – Миколаїв», км 176 (межа Дніпропетровської області) – км 316 (межа м. Миколаїв); Р-06 «Ульянівка-Миколаїв»: км43 (межа Кіровоградської області) – км225 (межа м. Миколаїв).

В Одеській області ускладнено рух транспорту по дорогам: М-13 «Кіровоград-Платонове» (на Кишинів) місцями снігові перемети, сніговий накат; Р-55 «Одеса-Вознесенськ-Новий Буг» снігові перемети, проїзд ускладнено; М-15 «Одеса-Рені» (на Бухарест) місцями снігові перемети, сніговий накат з км 66 по км 306; М-16 «Одеса-Кучурган» (на Кишинів) снігові перемети; Р-70 «Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші - /М-15/» снігові перемети; Р-72 «КПП «Старокозаче» - Білгород-Дністровський снігові перемети.

Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням без нагальної потреби не виїздити на власному транспорті, а тим, хто виїхав, - уважно стежити за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.