Рух дорогами Дніпропетровської та Кіровоградської областей відновлено

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Національної поліції, відповідні служби розчистили від снігу дороги у цих двох областях.

Читайте такожНегода в Україні: у чотирьох областях обмежено рух транспорту

У Миколаївській та Одеській областях роботи з ліквідації наслідків негоди продовжуються.

Правоохоронці звертаються до водіїв бути уважними та обережними за кермом та уважно стежити за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України.

Як повідомляв УНІАН, обмеження руху транспорту у Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях було введено 17 січня у зв’язку зі складними погодними умовами.