Рух дорогами Дніпропетровської та Кіровоградської областей відновлено
16:11, 22 січня 2016Транспорт/Звя'зок
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Рух транспорту автодорогами Дніпропетровської та Кіровоградської областей відновлено.
У Миколаївській та Одеській областях роботи з ліквідації наслідків негоди продовжуються / УНИАН
Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Національної поліції, відповідні служби розчистили від снігу дороги у цих двох областях.
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У Миколаївській та Одеській областях роботи з ліквідації наслідків негоди продовжуються.
Правоохоронці звертаються до водіїв бути уважними та обережними за кермом та уважно стежити за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України.
Як повідомляв УНІАН, обмеження руху транспорту у Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях було введено 17 січня у зв’язку зі складними погодними умовами.
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