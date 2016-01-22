Перший поїзд за маршрутом Шовкового шляху з України в обхід Росії прибув до Азербайджану

Перший поїзд з українськими товарами прибув у порт Баку за маршрутом Шовкового шляху в обхід Росії.

Про це повідомляє Trend.az з посиланням на повідомлення «Міжнародного торговельного порту Баку».

«Тестовий поїзд, що складається з 10 вагонів і 20 40-футових контейнерів, прибув до поромного терміналу Бакинського порту в Аляті. Звідси потяг за допомогою поромної переправи відправиться Каспійським морем до Казахстану, а звідти до Китаю», — йдеться в повідомленні порту.

Як повідомляв УНІАН, відправлення вантажного поїзда з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії, який пролягає через територію Грузії, Азербайджану та Казахстану, відбулося 15 січня.

У перший тестовий рейс Україна відправила 20 контейнерів та 10 вагонів. Потяг, як очікується, перевезе українські товари протягом 11 днів, а в перспективі планується скоротити цей термін до 10 днів.

Даний маршрут був розроблений на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набуло чинності 1 січня 2016 року.