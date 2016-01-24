Перший поїзд за маршрутом Шовкового шляху з України до Китаю перетнув Азербайджан

Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Сіньхуа.

Згідно з повідомленням, тестовий поїзд, що складається з 10 вагонів і 20 контейнерів обсягом 40 футів кожний, відбув з поромного терміналу Бакинського порту в Аляті на поромі «Азербайджан» напередодні вночі.

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Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного поїзда з України до Китаю за маршрутом Великого шовкового шляху в обхід Росії через Грузію й Азербайджан відбулося 15 січня. Всі формальності між країнами-учасницями експерименту було врегульовано за декілька днів, включаючи питання встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажні перевезення за цим маршрутом.

Даний маршрут було розроблено на початку січня цього року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів по російській території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.