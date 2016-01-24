Негода в Україні: ускладнений проїзд до 29 населених пунктів трьох областей

Залишається ускладненим проїзд до 29 населених пунктів трьох областей України.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, на дорогах місцевого значення ускладнено проїзд до 29 населених пунктів у трьох областях, а саме: Миколаївська - 19, Одеська - 9, Дніпропетровська - 1.

Підрозділами ДСНС в даних областях в цілодобовому режимі організовано чергування техніки підвищеної прохідності на основних автошляхах держави для оперативного вивільнення людей із транспортних засобів, які потрапили в снігові перемети, їх транспортування до пунктів обігріву, найближчих населених пунктів.

За даними Укравтодору, наразі на території країни заторів немає. Відновлено рух автомобільного транспорту на дорогах державного та регіонального значення у Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. На окремих ділянках доріг в Одеській та Миколаївській областях місцями організовано реверсний рух: На окремих ділянках доріг в Одеській та Миколаївській областях місцями організовано реверсний рух: М-15 Одеса – Рені (на Бухарест); М-13 Кіровоград-Платонове (на Кишинів).

У прес-службі ДСНС нагадали, що протягом 17 - 19 січня через територію України (у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській та Херсонській областях) проходив активний циклон, обумовлений сильними снігопадами, хуртовинами, поривами вітру. У ці дні кількість опадів перевищила місячну норму у середньому в 1,5 рази. 20 січня активний циклон покинув межі України. Протягом 23 січня на території України спостерігалися опади у вигляді невеликого снігу.