У Миколаївській та Одеській областях через негоду обмежено рух транспорту

Станом на ранок 25 січня зберігається обмеження руху транспорту на автодорогах у двох областях - Миколаївській та Одеській.

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди дорожні, рятувальні, аварійні служби та поліція працюють в посиленому режимі.

Зазначається, що на автодорогах Миколаївської області закрито рух на дорогах: М-13 «Кіровоград-Платоново», км 76 (межа Кіровоградської області) – км 157 (межа Одеської області); Т-15-03 «обхід міста Нова Одеса», км 0 – км 13; Т-15-04 «Первомайськ-Новоукраїнка», км 0 – км 29; Т-15-06 «Миколаїв-Доманівка-Берізки», км 0 – км 174; Т-15-09 «Баштанка-Березнегувате», км 0 – км 42; Т-15-10 «Арбузинка-Єланець-Нова Одеса», км 0 – км 116; Т-15-11 «Братське-Вознесенськ», км 0 – км 36 та Т-15-20 «Федорівна - зона відпочинку «Лугове» - зона відпочинку «Рибаківка», км 0 – км 2.

На території Одеської області поки що залишаються обмеження для руху вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів по автодорогах: М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог)» км 17 – км 55, в тому числі транспортна розв'язка; М-15 «Одеса – Рені (на Бухарест)» км 11-км 306; М-16 «Одеса-Кучурган (на Кишинів) » км 11 – км 70, додали в поліції.

Читайте такожПо всій території України оголошено штормове попередження

Правоохоронці знову звертаються до водіїв з проханням без нагальної потреби не виїздити на власному транспорті, а тим хто виїхав, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України.