Росія хоче відновити авіасполучення з Єгиптом

Спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін не виключає, що в ході свого візиту в Єгипет у складі російської делегації 26 січня може обговорити питання про відновлення авіасполучення між Росією і Єгиптом, передає РБК.

За його словами, в ході візиту 26-27 січня він проведе переговори з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі.

"Наші сторони, звичайно, зацікавлені в повному відновленні відносин, економічних відносин, включаючи туризм і авіасполучення між двома нашими країнами, але це буде можливо лише в разі повного гарантування безпеки наших громадян", - сказав Наришкін.

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Авіасполучення між РФ та Єгиптом було перервано 6 листопада за ініціативою Росії. Приводом стала авіакатастрофа 31 жовтня, якої зазнав літак Airbus A321 російської компанії "Когалимавіа". Літак, що летів з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, і впав над Синайським півостровом. В результаті катастрофи загинули 224 особи.

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Незабаром після того, як Росія перервала авіасполучення між двома країнами, керівник ФСБ РФ Олександр Бортніков доповів російському президенту, що "причиною катастрофи літака був теракт".