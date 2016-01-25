Кабмін визначив пункти пропуску транзиту з Росії та Білорусі

Кабінет міністрів України визначив перелік пунктів пропуску через державний кордон товарів з Росії та Білорусі, які прямують транзитом по українській території.

Про це йдеться в постанові №20, опублікованому на веб-порталі уряду.

Зокрема, автомобільний транспорт, який прямує Російської Федерації до України, може використовувати наступні пункти пропуску: Просяне, Танюшівка, Плетинівка, Гоптівка, Велика Писарівка, Юнаківка, Катеринівка, Бачівськ, Грем'яч, Сеньківка. Залізничний транспорт - Лантратівка, Тополі, Козача Лопань, Зернове.

Автомобільний транспорт, який прямує з Білорусі, може проходити кордон у таких пунктах пропуску: Доманове, Сеньківка, Нові Яриловичі, Славутич, Виступовичі, Городище, Дольськ, Пулемець. Залізничний транспорт - Неданчичі, Щорс, Горностаївка, Удрицьк, Заболоття, Виступовичі.

"Постанова набирає чинності з дня опублікування", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, Росія з початку січня 2016 року закрила всі 25 пунктів пропуску через українсько-російський кордон для українських товарів, які перевозяться по території Росії транзитом в країни Середньої Азії. На думку української сторони, заборону транзиту є грубим порушенням правил світової торгівлі і принципів роботи Всесвітньої торгової організації. У цьому зв'язку Україна заявила, що не буде вживати відповідних заборонних кроків і не заборонятиме транзит російських товарів по своїй території.