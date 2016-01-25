В Україні подорожчали страхові поліси "Зелена карта"

Вартість страхових полісів «Зелена картка», які є обов'язковими для тих, хто виїжджає за кордон на автотранспорті, з 25 січня збільшилася в середньому на 6,1%, повідомила прес-служба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Згідно з повідомленням, страховий поліс на 15 днів для виїзду на легковому автомобілі в країни Європи подорожчає на 38 грн – до 657 грн, поліс для виїзду в Росію, Білорусь і Молдову – на 28 грн, до 479 грн. Вартість річного поліса в Європу зросте на 331 грн – до 5750 грн, в Росію, Білорусь і Молдову – на 133 грн, до 2299грн.

Як повідомляв УНІАН, процедура перерахунку (коригування) страхових платежів відбувається у зв'язку з коливанням обмінного курсу євро більш ніж на 5% порівняно з застосовуваним курсом.

Востаннє вартість поліса переглядалася 3 листопада.

Довідка УНІАН. Міжнародна система страхування автоцивільної відповідальності «Зелена картка» функціонує з 1951 року. Основна мета системи – врегулювання претензій потерпілих у ДТП, вчинених за участю іноземних автомобілістів, відповідно до національного законодавства країни події. У 1998 році Україна стала 40-м членом системи.