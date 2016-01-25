Китай підтримав створення Шовкового шляху через Україну в обхід РФ

Про це в ході традиційного брифінгу в Пекіні сказала офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньїн.

«Це (запуск поїзда - УНІАН) має велике значення для розвитку інфраструктури та торгівлі по економічному поясу Шовкового шляху. Що стосується нового маршруту, який Україна розробила з відповідними країнами, Китай також вітає це», - сказала Чуньїн.

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Вона також наголосила, що Пекін вітає розвиток усіх наявних маршрутів у регіоні, що сполучають Китай з Європою.

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Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного поїзда з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію та Азербайджан відбулося 15 січня. Усі формальності між країнами-учасницями експерименту були врегульовані упродовж кількох днів, включаючи питання встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажні перевезення за цим маршрутом.

Маршрут був розроблений на початку січня у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня 2016 р. транзит українських товарів російською територією в рамках загальної політики захисту російського ринку, ухваленої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

Час у дорозі за маршрутом складає на сьогодні близько 11 днів, оскільки поїзд повинен перетинати два моря. Однак надалі, як підрахували у Міністерстві інфраструктури України, час проїзду можна буде скоротити до 10 днів.