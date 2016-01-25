Кабмін пропонує Раді повернути безмитне ввезення автомобілів для дипломатів

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту №3806 «Про внесення змін до ст. 374 Митного кодексу ("щодо оподаткування митними платежами працівників дипломатичної служби")», це допоможе в роботі українських дипломатичних відомств у зв'язку зі скороченням фінансування Міністерства закордонних справ.

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Українським дипломатам хочуть дозволити ввозити без сплати мит автомобілі, які були придбані ними для використання у своїй роботі. При цьому термін служби або відрядження працівника має бути не менше двох років, а автомобіль має бути куплений не менш, ніж за півтора року до закінчення роботи дипломата.

Автори законопроекту вважають, що безмитне ввезення автомобілів українськими дипломатами, яке існувало до квітня 2014 року, не має корупційної складової. «Порядок надання зазначених митних пільг, що існували до їх скасування, був достатньою мірою ефективним і контрольованим, що робило практично неможливими зловживання зі сторони працівників дипломатичної служби», - йдеться у пояснювальній записці.

Водночас, у законопроекті пропонується встановити максимальну вартість автомобіля не більш як 30% (у старому порядку - 50%) від суми, що виплачується працівнику дипломатичної служби у зв'язку з перебуванням у довгостроковому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном. Також автомобіль може бути тільки легковим.

Довідка УНІАН. Пільги працівників дипломатичної служби під час розмитнення транспортних засобів, придбаних ними під час тривалого відрядження за кордоном, перестали діяти з ухваленням навесні 2014 року закону «Про внесення змін до Митного кодексу України».