Ford згортає роботу на ринках Японії і Індонезії

Як йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті компанії, автовиробник закриє всі офіційні дилерські офіси і припинить імпорт автомобілів своїх марок в ці країни, передає Бі-бі-сі. Виробничих потужностей в Японії та Індонезії у Ford немає.

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"На жаль, це також означає, що члени нашої команди, які живуть в Японії та Індонезії, більше не зможуть працювати на локальні підрозділи компанії", - йдеться в листі, адресованому всім працівникам азіатських підрозділів Ford.

В останні роки частка продажів Ford на азіатських ринках зменшувалася. У минулому році на японському ринку нових імпортних автомобілів вона склала 1,5%, а в Індонезії - 0,6%.

В Японії на ринку домінують місцеві компанії, йдеться в заяві Ford. В Індонезії ж частку на ринку наростити неможливо без відкриття в регіоні нових заводів, що проблематично на тлі загального економічного спаду, підкреслив представник компанії.