Обмеження для руху вантажівок залишилося тільки на дорозі в Одеській області
11:41, 26 січня 2016Транспорт/Звя'зок
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Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням бути уважними та обережними, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
Обмеження для руху вантажного транспорту залишилося лише на одній автодорозі в Одеській області.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Національної поліції України.
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«Рух для вантажних авто поки що закритий на автодорозі - М-15 «Одеса – Рені (на Бухарест)» км 11 – км 306», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням бути уважними та обережними, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня через сильні снігопади було заблоковано рух на автодорогах в областях на півдні та в центрі України.
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