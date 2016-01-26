Обмеження для руху вантажівок залишилося тільки на дорозі в Одеській області

Обмеження для руху вантажного транспорту залишилося лише на одній автодорозі в Одеській області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Національної поліції України.

Читайте такожНа в'їзді до Росії застрягли більше тисячі вантажівок з турецькими товарами

«Рух для вантажних авто поки що закритий на автодорозі - М-15 «Одеса – Рені (на Бухарест)» км 11 – км 306», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням бути уважними та обережними, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня через сильні снігопади було заблоковано рух на автодорогах в областях на півдні та в центрі України.