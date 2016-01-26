Транзит в обхід Росії обходиться дорожче за перевезення через її територію - Мінагропрод

Вартість доставки українських товарів до країн Середньої Азії за новим, альтернативним, маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії, організованому в зв'язку з введенням Москвою транзитного ембарго щодо українського експорту, обійдеться дорожче перевезень за традиційним сухопутним маршрутом через територію Російської Федерації.

Таку думку висловив журналістам голова Міністерства аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

"Логістика з двома поромними переправами дорожча, ніж була раніше пряма (традиційний сухопутний маршрут доставки товарів у країни Азії через територію Росії – УНІАН). Дякую Міністерству інфраструктури за те, що робить максимум для того, щоб здешевити логістику перевезень, особливо наших товарів", - сказав Павленко.

При цьому він зазначив, що перевезення по альтернативному маршруту в бік Китаю можливі не для всіх груп товарів.

"Далеко не кожна група товарів, особливо з низькою маржинальністю, зможе використовувати цей логістичний шлях, але це вже хороший шлях. Наприклад, молочна продукція не доїде, оскільки вона швидко псується, тоді як сухе дитяче харчування, мед – це високомаржинальні продукти", – зазначив голова Мінагропроду.

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Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного поїзда з України в Китай по маршруту Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію, Азербайджан і Казахстан відбулося 15 січня. Всі формальності між країнами – учасницями експерименту були врегульовані протягом кількох днів, включаючи питання встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажні перевезення за цим маршрутом.

Разом з тим, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що цей маршрут за ціновою політикою зможе конкурувати з російським, однак розмір тарифу так і не озвучив.

Даний маршрут було розроблено на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

Час у дорозі по маршруту складає на сьогоднішній день близько 11 днів, оскільки поїзд має перетнути два моря. Однак надалі, як підрахували у Міністерстві інфраструктури України, час проїзду можна буде скоротити до 10 днів.

Китайська Народна Республіка вітала запуск Україною нового потягу за маршрутом великого Шовкового шляху в обхід Росії.