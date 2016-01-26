Ford відкликає 390 тисяч пікапів через серйозний дефект подушки безпеки

Як повідомляється, відкликання торкнеться машин, проданих у США і Канаді в період з 2004 по 2006 рік, передає Бі-бі-сі. У пікапах, які відправляються на доопрацювання, використовувалися подушки безпеки марки Takata. Як з'ясувалося, при розкритті подушки несправні піропатрони можуть розриватися на частини, викидаючи металеві осколки. Подушки цієї японської фірми використовуються в автомобілях багатьох виробників.

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Кілька днів тому вибух подушки Takata вперше призвів до смертельного випадку: водій з Південної Кароліни врізався в корову і загинув, коли шматок металу від піропатрона потрапив йому в шию.

Про відкликання автомобілів з подушками Takata раніше повідомляли Honda, Toyota Motor, Nissan, Mazda, General Motors. У вівторок, практично одночасно з Ford, про відкликання автомобілів з подушками Takata оголосив німецький автоконцери BMW.

Як повідомив у понеділок представник Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, згідно з рішенням регулятора в країні буде відкликано ще 5 млн автомобілів різних виробників.

Щодо Takata в США ведеться розслідування, на компанію було накладено штрафи.