British Airways через 4 роки відновлює польоти в Тегеран - ЗМІ

Про це повідомило іранське інформаційне агентство Fars з посиланням на представника організації цивільної авіації країни Резу Джафарзаде, передає Бі-бі-сі.

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За його словами, у зв'язку зі зняттям з Ірану санкцій польоти British Airways почнуться з середини іранського календарного місяця Есфанда, що відповідає початку березня.

Реза Джафарзаде повідомив, що на зустрічі представників Великобританії та Ірану 26 січня була досягнута домовленість про те, що авіакомпанія British Airways буде здійснювати 4 рейси з Лондона в Тегеран щотижня.

Польоти авіакомпанії British Airways в Іран були припинені у 2012 році через санкції, введені відносно цієї країни.