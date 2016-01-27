Вже влітку українці зможуть зберігати номер при зміні оператора
17:03, 27 січня 2016Транспорт/Звя'зок
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Український державний центр радіочастот оголосив результати переможця конкурсу, на якому відбиралася компанія, яка здійснюватиме впровадження послугиMNP – збереження мобільного номера при зміні мобільного оператора.
REUTERS
Переможцем стала компанія ДІАЛІНК, яка отримає за свої послуги 71,8 млн грн. Рішення, запропоноване ДІАЛІНКом базується на програмному забезпеченні литовської компанії Mediafon та досвідом у впровадженні послуг MNP в семи країнах світу, передає watcher.
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В конкурсі також брали компанії «Ericsson Україна» та «Хуавей Україна».
Після впровадження послуги MNP абоненти зможуть використовувати свій номер без прив’язки до оператора і це може суттєво посилити конкуренцію на ринку.
Передбачається, що послуга MNP запрацює в червні 2016 року.
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