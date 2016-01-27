Вже влітку українці зможуть зберігати номер при зміні оператора

Переможцем стала компанія ДІАЛІНК, яка отримає за свої послуги 71,8 млн грн. Рішення, запропоноване ДІАЛІНКом базується на програмному забезпеченні литовської компанії Mediafon та досвідом у впровадженні послуг MNP в семи країнах світу, передає watcher.

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В конкурсі також брали компанії «Ericsson Україна» та «Хуавей Україна».

Після впровадження послуги MNP абоненти зможуть використовувати свій номер без прив’язки до оператора і це може суттєво посилити конкуренцію на ринку.

Передбачається, що послуга MNP запрацює в червні 2016 року.