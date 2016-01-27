Мінінфраструктури: поїзд в обхід РФ за маршрутом Шовкового шляху рухається згідно з графіком

Запущений 15 січня вантажний потяг з України до Китаю за альтернативним маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію, Азербайджан і Казахстан, організованому у зв'язку з введенням Москвою транзитного ембарго щодо українського експорту, на даний час рухається згідно з графіком.

Про це повідомив директор департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України Олександр Федоренко на засіданні діалог-клубу «Конвенційні виклики як бар'єри для міжнародної торгівлі та логістики».

"Поки складнощів ніяких, була одна затримка, це пов'язано зі штормом ... Графіку остаточного поки немає, вирішили випробувати роботу поромів і подивитися на роботу митних органів, поки ніяких підводних каменів на маршруті проходження цього потягу не було, і він рухається нормально за тим прогнозованим графіком, який ми і планували", - підкреслив Федоренко.

Згідно з даними Міністерства інфраструктури, 27 січня о 10:25 за місцевим часом потяг вирушив зі станції Жезказган Казахстанської залізниці, а о 18:55 за місцевим часом потяг вирушив зі станції Атасу Казахстанської залізниці.

У складі потягу відправлено 10 вагонів і 20 40-футових контейнерів парку "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного потягу з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію, Азербайджан і Казахстан відбулося 15 січня. Усі формальності між країнами - учасницями експерименту були врегульовані протягом кількох днів, включаючи питання встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажоперевезення за цим маршрутом.

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський раніше відзначав, що цей маршрут за ціновою політикою зможе конкурувати з російським, однак розмір тарифу так і не озвучив.

Деякі ЗМІ повідомляли, що попередня вартість фрахту 40-футового контейнера FEU з України до кордону з Китаєм (залізничний вузол Достик) може коштувати 5 тис. дол.

Очільник Міністерства аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко підкреслював, що вартість доставки українських товарів до країн Середньої Азії за новим маршрутом в обхід Росії обійдеться дорожче від традиційних перевезень через РФ у зв'язку з тим, що на шляху проходження альтернативного потягу - Каспійське і Чорне моря, які потрібно долати поромами.

Даний маршрут було розроблено на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів по російській території у рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набрала чинності 1 січня 2016 року.

Час у дорозі за маршрутом становить на сьогодні близько 11 днів, оскільки потяг має перетинати два моря. Проте надалі, як підрахували у Міністерстві інфраструктури України, час проїзду можна буде скоротити до 10 днів.

Китайська Народна Республіка привітала запуск Україною нового потяга за маршрутом Шовкового шляху в обхід Росії.