Кабмін змінив керівництво Укртрансбезпеки

Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезопасность) Миколи Горбаху і призначив виконуючим обов'язки голови служби Володимира Баліна, який раніше обіймав посаду першого заступника.

Дані рішення закріплені розпорядженнями уряду від 27 січня 2015 року.

У документі наголошується, що Балін буде займати посаду до призначення в установленому порядку нового голови служби.

Крім того, за рішенням Кабміну заступником голови Укртрасбезопасности призначений Ноняк Михайло, який до цього обіймав посаду заступника міністра доходів і зборів України.

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Як повідомляв УНІАН, Горбаха було призначено головою Укртрансбезпеки в травні 2015 року, а до цього він очолював департамент безпеки Міністерства інфраструктури України.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) шляхом їх злиття та створення єдиного відомства Державної служби України з безпеки на транспорті. В лютому 2015 року Кабмін затвердив положення про створення нового органу – Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезопасность).