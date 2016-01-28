Пивоварський: в Україні дороги зношені на 80%, порти і залізниця – на 90%

В Україні зношені близько 80% автодоріг і 90% портової та залізничної інфраструктури, що само по собі є загрозою не тільки для країни в цілому, а й також для експортно орієнтованих галузей, сказав міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський під час міжнародної конференції «Україна у фокусі: стратегічна зустріч глобальних експортно-кредитних агентств і багатосторонніх фінансових інститутів».

«Близько 90% залізничної інфраструктури – зношені і мають бути списані, в 90% портів зношене обладнання, понад 80% автодоріг зношені, – сказав міністр. – Аеропортова інфраструктура, слава Богу, прийнятна, тому що завдяки Євро-2012 (чемпіонату Європи з футболу – УНІАН) туди зайшли інвестиції. Але ця інфраструктура дуже дорога, там дороге устаткування і використовується воно не завжди ефективно. І тепер нам треба думати, як повертати кредити, взяті для переобладнання аеропортів».

На думку Пивоварського, якщо не покращувати інфраструктуру, проблеми виникнуть не тільки в сфері транспорту. «Проблеми будуть у багатьох бізнесах. Успіх агросектору, наприклад, повинен йти в ногу з поліпшенням інфраструктури», – наголосив міністр.

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Довідка УНІАН. Мережа автомобільних доріг загального користування в Україні включає понад 172 тис. км доріг, з них з твердим покриттям — 164 тис. км, без урахування муніципальних, відомчих, внутрішньогосподарських доріг. Більшість доріг проходять через населені пункти, що не відповідає вимогам до міжнародних транспортних коридорів і призводить до обмеження швидкості руху транспорту.

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Залізничне господарство країни об'єднує шість залізниць: Донецьку, Львівську, Одеську, Придніпровську, Південно-Західну і Південну.

На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Южний», у Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Октябрськ». Також Україна має свої порти на Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх лише три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону – Херсонський і Скадовський.