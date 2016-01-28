Тарифи на залізничні перевезення контейнерів з Іллічівська до кордону з ЄС знижено на 60%

Створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" знизила ставки на залізничні перевезення контейнерів від Іллічівська до кордону з Європейським Союзом на 60%, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

«З метою залучення транзитних перевезень в цьому напрямку (з Європи до Китаю і в зворотному напрямі через територію України – УНІАН) у тарифній політиці на 2016 фрахтовий рік встановлені ставки на перевезення контейнерів у складі контейнерного поїзда за маршрутом Іллічівськ - Поромна - західні прикордонні переходи, рівень яких на 60% нижче, ніж у 2015 році», - повідомили в прес-службі.

Крім того, в прес-службі нагадали про те, що 14 січня країни-учасниці Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту до Китаю - Україна, Казахстан, Грузія та Азербайджан - погодили пільгову тарифну ставку для транспортування транзитних вантажів у власних 40-футових контейнерах (FEU) на інвентарних платформах у складі контейнерних поїздів.

За інформацією директора департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України Олександра Федоренка, остаточний розмір тарифу поки не затверджений і Україна веде переговори з вищезазначеними країнами щодо встановлення конкурентного низького тарифу на перевезення вантажів за альтернативним маршрутом - Великим Шовковим шляхом в обхід Росії порівняно з тарифом на перевезення за традиційним маршрутом через територію Росії.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного поїзда з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію, Азербайджан і Казахстан відбулося 15 січня.

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський раніше відзначав, що цей маршрут щодо цінової політики зможе конкурувати з російським, однак розмір тарифу так і не озвучив.

Деякі ЗМІ повідомляли, що попередня вартість фрахту 40-футового контейнера FEU з України до кордону з Китаєм (залізничний вузол Достик) може коштувати 5 тис. дол.

Голова Міністерства аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко підкреслював, що вартість доставки українських товарів в країни Середньої Азії за новим маршрутом в обхід Росії обійдеться дорожче традиційних перевезень через РФ у зв'язку з тим, що на шляху прямування альтернативного поїзда — Каспійське і Чорне моря, які потрібно долати поромами.

Даний маршрут був розроблений на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

Час у дорозі за маршрутом становить на сьогоднішній день близько 11 днів, оскільки поїзд повинен перетинати два моря. Однак надалі, як підрахували у Міністерстві інфраструктури України, час проїзду можна буде скоротити до 10 днів.

Китайська Народна Республіка вітала запуск Україною нового потягу за маршрутом великого Шовкового шляху в обхід Росії.