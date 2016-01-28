Тарифи на залізничні перевезення контейнерів з Іллічівська до кордону з ЄС знижено на 60%

16:32, 28 січня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Тарифи знизили з метою залучення транзитних перевезень з Європи до Китаю і в зворотному напрямі через територію України.

Фото УНИАН

Створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" знизила ставки на залізничні перевезення контейнерів від Іллічівська до кордону з Європейським Союзом на 60%, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

«З метою залучення транзитних перевезень в цьому напрямку (з Європи до Китаю і в зворотному напрямі через територію України – УНІАН) у тарифній політиці на 2016 фрахтовий рік встановлені ставки на перевезення контейнерів у складі контейнерного поїзда за маршрутом Іллічівськ - Поромна - західні прикордонні переходи, рівень яких на 60% нижче, ніж у 2015 році», - повідомили в прес-службі.

Крім того, в прес-службі нагадали про те, що 14 січня країни-учасниці Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту до Китаю - Україна, Казахстан, Грузія та Азербайджан - погодили пільгову тарифну ставку для транспортування транзитних вантажів у власних 40-футових контейнерах (FEU) на інвентарних платформах у складі контейнерних поїздів.

За інформацією директора департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України Олександра Федоренка, остаточний розмір тарифу поки не затверджений і Україна веде переговори з вищезазначеними країнами щодо встановлення конкурентного низького тарифу на перевезення вантажів за альтернативним маршрутом - Великим Шовковим шляхом в обхід Росії порівняно з тарифом на перевезення за традиційним маршрутом через територію Росії.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного поїзда з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію, Азербайджан і Казахстан відбулося 15 січня.

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський раніше відзначав, що цей маршрут щодо цінової політики зможе конкурувати з російським, однак розмір тарифу так і не озвучив.

Деякі ЗМІ повідомляли, що попередня вартість фрахту 40-футового контейнера FEU з України до кордону з Китаєм (залізничний вузол Достик) може коштувати 5 тис. дол.

Голова Міністерства аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко підкреслював, що вартість доставки українських товарів в країни Середньої Азії за новим маршрутом в обхід Росії обійдеться дорожче традиційних перевезень через РФ у зв'язку з тим, що на шляху прямування альтернативного поїзда — Каспійське і Чорне моря, які потрібно долати поромами.

Даний маршрут був розроблений на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

Час у дорозі за маршрутом становить на сьогоднішній день близько 11 днів, оскільки поїзд повинен перетинати два моря. Однак надалі, як підрахували у Міністерстві інфраструктури України, час проїзду можна буде скоротити до 10 днів.

Китайська Народна Республіка вітала запуск Україною нового потягу за маршрутом великого Шовкового шляху в обхід Росії.

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