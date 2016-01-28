"Украерорух" отримав право розслідувати міжнародні авіаподії

Інспекція з внутрішнього контролю і аудиту Державного підприємства обслуговування повітряного руху («Украерорух») вперше отримала сертифікат, який дає право фахівцям підприємства розслідувати інциденти з обслуговування повітряного руху, проводити експертизи, здійснювати оцінку ризиків та аналіз інформації.

Згідно з повідомленням прес-служби «Украероруху», крім даного сертифікату міжнародного стандарту ISO 17025: 2005, підприємство також втретє підтвердило відповідність стандарту 17020:2012, що дає змогу здійснювати інспектування за типами А, В, С у рамках аеронавігаційного обслуговування і аудит підприємств авіаційної галузі.

«Це стане фундаментом для подальшого розширення сфер компетентності провайдера аеронавігаційного обслуговування. ... Це значно посилює позиції «Украероруху» на зовнішньому рівні, зокрема, у наданні кваліфікованої консультативної підтримки. Наприклад, співпраця в цьому контексті вже ведеться з партнерами з Казахстану», - зазначили представники підприємства.

Як повідомляв УНАИН, «Украерорух» у 2015 році скоротив кількість обслужених авіарейсів більш ніж на третину – до 234 861 рейсів.

Читайте також"Украерорух" хоче посилити безпеку польотів над Чорним морем

Довідка УНІАН. Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України «Украерорух» уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування у повітряному просторі України.

До складу «Украероруху» входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху («Украероцентр»), Служба аеронавігаційної інформації (САІ), авіакомпанія «Украерорух», Навчально-сертифікаційний центр «Украероруху» та 7 регіональних структурних підрозділів.