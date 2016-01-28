Іран домовився про закупівлю у Франції 118 літаків Airbus

Про угоду на суму $25 млрд було оголошено після переговорів Хасана Роухані з його французьким колегою Франсуа Олландом, передає Бі-бі-сі.

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Як заявив президент Франції, нові відносини з Іраном залежать від того, як Тегеран буде виконувати свої обіцянки, дані при підписанні багатосторонньої "ядерної угоди". Хасан Роухані підтвердив, що його країна буде дотримуватися взятих зобов'язань.

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Раніше Іран підписав контракт з французькою компанією Peugeot про створення автомобільного заводу в Ірані, а французький енергетичний гігант Total повідомив, що планує підписати угоду про купівлю у Тегерана нафти.