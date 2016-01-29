Між Росією і Польщею можуть призупинити автомобільні перевезення

Про це повідомили в Міністерстві транспорту Російської Федерації.

Зазначається, що дозволи на проїзд Польщі для перевізників РФ і по Росії для польських діють до 1 лютого поточного року, а нових домовленостей поки досягти не вдалося.

Стало відомо, що раніше відбулося два раунди російсько-польських переговорів. Тоді польська сторона висловила невдоволення новими вимогами російського законодавства, спрямованими на посилення держконтролю над здійсненням перевезень.

Читайте такожЧерги на українсько-польському кордоні: в заторах стоять понад 700 автомобілів

Повідомляється, що Мінтранс Росії вже направив Польщі пропозицію продовжити термін дії дозволів 2015 року до 15 лютого 2016-го.

При цьому в РФ заявляють, що польська сторона "відмовляється давати конкретні пропозиції в частині обміну дозволами на поточний рік у відповідь на російські пропозиції".

Раніше УНІАН повідомляв, що понад 60 молдавських фур з товарами російського виробництва кілька днів простоювали на російсько-українському кордоні в пункті пропуску «Троєбортне-Бачівськ»: українські митники відмовили перевізникам у транзиті російських товарів через територію України.