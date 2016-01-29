Авіакомпанія МАУ вводить новий тариф, дешевший звичайного на 15-20%

Згідно з даними системи МАУ, безкоштовно пасажир зможе взяти на борт тільки ручну поклажу вагою до 7 кг Повернення таких квитків неможливе, обмін — тільки зі штрафом.

На даний момент купівля квитків за новим тарифом, який включає тільки ручну поклажу, поки недоступна, оскільки у всіх колонках поки значиться, що він "проданий". Тариф без багажу поки вводиться тільки на двох рейсах (Київ — Вільнюс і Київ — Тель-Авів) та й то — в якості експерименту, пише delo.ua.

Ціна квитка тільки з ручною поклажею буде на 15-20% менше звичайного тарифу. Однак поки немає повної ясності, чи зможе пасажир при необхідності доплатити за провезення багажу.

Раніше МАУ заявляла про можливість введення тарифів без багажу. Однак для цього необхідно виключити норму з діючих правил авіаперевезень, яка зобов'язує українські авіакомпанії возити мінімум 15 кг багажу за ваговою концепцією або один чемодан до 23 кг за штучної концепції безкоштовно.

Саме через це Wizz Air Україна до припинення своєї діяльності дозволяла здавати в багаж без додаткової плати одну валізу. У випадку, якщо новий тариф все ж буде впроваджений, концепція МАУ фактично дублюватиме концепцію роботи латвійського перевізника airBaltic, який працює по гібридній моделі.