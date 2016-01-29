Кабмін зареєстрував законопроект про Нацкомісію з регулювання транспорту

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект закону про створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ).

Відповідний законопроект №3835 "Про державне регулювання у сфері транспорту" зареєстрований у парламенті 28 січня. Станом на 29 січня документ переданий на розгляд у комітети.

Згідно з документом, Нацкомісія здійснюватиме державне регулювання тарифів на спеціалізовані послуги, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, та послуги, які оплачуються у складі портових зборів.

Крім того, передбачається, що комісія встановлюватиме порядок і розмір лоцманського збору із суден, які користуються послугами морських лоцманів, а також порядок і розмір збору із суден, які користуються послугами служби регулювання руху суден.

Також комісія буде встановлювати тарифи на перевезення вантажів (крім тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у міжнародному сполученні), пасажирів і багажу (за винятком приміських і міських пасажироперевезень) залізничним транспортом.

Також пропонований до створення нацрегулятор у сфері транспорту вирішуватиме в межах своєї компетенції спірні питання, що виникають між споживачами і суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринку транспортних послуг.

Крім іншого, документ передбачає введення штрафних санкцій для суб'єктів транспортного ринку за невиконання законних вимог посадових осіб Нацкомісії.

"Освіта Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, повинно забезпечити ефективне державне регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у сфері транспорту, зокрема, з питань формування цінової (тарифної) політики", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

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Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2015 року Кабінет міністрів України схвалив законопроекти про залізничному транспорті в новій редакції, зокрема, передбачають створення нового органу – Національної комісії з питань регулювання транспорту (НКРТ), і передав їх на розгляд у Верховну Раду.

29 травня 2015 року Мінінфраструктури оприлюднило на своєму сайті в новій редакції законопроект "Про залізничному транспорті".

Документ, зокрема, передбачає створення низки нових органів: державного агентства залізничного транспорту, державних органів з безпеки на транспорті та Комісії з розслідування аварій на транспорті. Остання підпорядковуватиметься безпосередньо Кабінету міністрів.

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Також законопроект передбачає зміну системи тарифоутворення на перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, яку формуватиме пропонований до створення нового органу – Нацкомісія з питань регулювання транспорту (НКРТ), а не "Укрзалізниця".