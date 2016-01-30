Оновлений аеропорт "Житомир" після тривалого простою прийняв перший літак

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з цієї нагоди на аеродромі взяли участь керівники міста і області, громадськість, працівники аеропорту та журналісти.

«Сьогодні ви бачите, наш аеропорт вперше за останні 25 років прийняв перший літак погода тільки сприяла цьому», - сказав журналістам представник дирекції аеропорту.

До того, як літак здійснив посадку, представники авіакомпанії YanAir провели екскурсію по відремонтованій будівлі аеропорту.

Читайте також"Аеропорт Житомир" до кінця січня прийме перший літак - міськрада

Як прозвучало на прес-конференції після церемонії зустрічі літака, поки що не йдеться про рейсові польоти. Авіакомпанія YanAir близько року використовуватиме летовище спочатку як базу для своїх літаків. Рейсові авіаперевезення компанія планує розпочати у 2017 році. Тоді аеропорт зможе пропускати щодоби до 400 пасажирів. Зокрема, плануються рейси до Одеси та інших міст України. У перспективі аеропорт має намір отримати статус міжнародного.

Згідно плану, житомирський аеродром прийматиме літаки Saab-340 та Airbus-320.

Як повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, про своє бажання відновити роботу аеропорту український авіаперевізник заявив ще у 2014 році з метою зробити аеропорт базовим для себе.

«Сьогодні в Житомирському аеропорту вперше після тривалої перерви здійснив посадку перший літак. Це знакова подія не лише для міста, це показовий приклад для всієї країни. Той випадок, коли влада та бізнес працюють на спільний результат», - написав Зубко.

Читайте такожБританське видання склало список найжахливіших аеропортів світу

Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року земельна комісія Житомирської обласної ради передала в оренду авіакомпанії YanAir 58 га землі у Житомирі під відновлення та будівництво аеропорту. Загальна сума цього проекту сягала 15 млн доларів.

Довідка УНІАН. Житомирський аеродром у районі Смоковка працював із 1939 року - виконувалися рейси до Москви, Ленінграда, Риги, Скадовська, Запоріжжя, Донецька, Сімферополя та інших міст.

У 2011 році Житомирський аеропорт був виключений із реєстру цивільних аеродромів.

24 квітня 2015 року Державіаслужба видала свідоцтво про реєстрацію аеропорту «Житомир-Смоковка», а 30 грудня – відповідний сертифікат.