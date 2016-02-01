Між Росією і Польщею зупинилися автомобільні перевезення

З 1 лютого, коли закінчується термін чинних дозволів, російські фури не зможуть в'їхати на територію Польщі, а польські — до Росії, передає РБК.

Зазначається, що поки що сторонам вдалося домовитися лише про те, що всі російські машини, які перебувають зараз у Польщі, зможуть повернутися в Росію до 15 лютого за дозволами 2015 року.

Варто нагадати, що кількість дозволів на в'їзд великовантажних автомобілів країни узгоджують щорічно. Порядок погодження встановлено міжнародними договорами. Існує два типи дозволів для транспортних компаній: двосторонні та на/з території третіх країн (тристоронні). Двосторонні необхідні для ввезення польських вантажів до Росії і російських в Польщу, для російських перевізників вони діють як транзитні перевезення із західноєвропейських країн через територію Польщі. Тристоронні угоди потрібні польським перевізникам для ввезення в Росію вантажів із Західної Європи.

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З Польщі до Росії і назад автоперевізники майже нічого не возять, і цей ринок можна порівняти з обсягом перевезень через Польщу із Західної Європи, тому російським компаніям потрібно багато двосторонніх дозволів, наголошує видання. Польським перевізникам, навпаки, потрібно багато тристоронніх дозволів, щоб обслуговувати трафік між Західною Європою і Росією.

При цьому частина вантажів останні роки йшла з формальним переоформленням у Польщі і ввозилася до Росії за двостороннім дозволами, але з початку 2016 року польських перевізників стали на цьому ловити і штрафувати.

Крім того, видання звертає увагу на той факт, що сторони не вперше не можуть домовитися щодо квот дозволів. Наприклад, автоперевізники обох країн припиняли роботу через відсутність продовження дозволів з 16 січня по 2 лютого 2011 року.

Наступний раунд переговорів відбудеться у Варшаві 1 лютого, випливає з повідомлення на сайті польського Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, раніше відбулося два раунди російсько-польських переговорів. Тоді польська сторона висловила невдоволення новими вимогами російського законодавства, спрямованими на посилення держконтролю над здійсненням перевезень.