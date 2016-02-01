Туреччина закрила для Росії вантажні перевезення через свою територію

Вантажоперевезення по території Туреччини російським автотранспортом виявилися неможливі через закінчення 31 січня 2016 року терміну дії турецьких дозволів, виданих 2015 року, повідомляє Lenta.ru з посиланням на заяву Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП).

"До теперішнього часу турецькою стороною не узгоджено контингент дозволів на 2016 рік. На даний час Мінтранс Росії вживає заходів по вирішенню питання - турецькій стороні повторно направлені пропозиції щодо обміну дозволами", - йдеться в повідомленні АСМАП.

Наголошується, що в грудні 2015 року міністр транспорту РФ Максим Соколов повідомляв, що кількість видаваних двосторонніх дозволів на автоперевезення з Туреччини в РФ зменшиться вчетверо. За словами Соколова, дозволу на автомобільні перевезення Мінтранс видає в Асоціації автомобільних перевізників, яка далі розподіляє їх між гравцями.

У грудні 2015 року уряд Росії прийняв постанову про заходи щодо реалізації указу президента про спеціальні економічні заходи щодо Туреччини. Документ, зокрема, обмежує кількість дозволів для турецьких автоперевізників на 2016 рік до 2 тисяч одиниць. Не виключалася можливість скасування вже виданих на наступний рік дозволів.

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Санкції Росії проти Туреччини було введено 28 листопада 2015 року відповідним указом президента РФ. Перелік заборонених турецьких товарів в грудні затвердив уряд. З 1 січня 2016 року заборонено ввезення з республіки овочів і фруктів, квітів, м'яса птиці і солі. Крім того, введено заборону на чартерні перевезення та скасовано безвізовий режим. Російським компаніям не дозволяється приймати на роботу громадян Туреччини, за низкою винятків.

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Відносини Москви й Анкари загострилися після того, як 24 листопада турецька авіація збила російський бомбардувальник Су-24, порушив державний кордон Туреччини. Турецька влада також готують дзеркальні санкції, які можуть початися з введення антидемпінгового мита для російських металургів.