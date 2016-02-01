Казахстан спростовує повідомлення Росії про нібито затримку українського поїзда на Шовковому шляху

Експериментальний контейнерний поїзд з України пройшов по карагандинському відрізку залізниці без затримок, ніяких технічних і фінансових причин для його зупинки не було. Склад вже знаходиться на території КНР, передає ІА "Новини-Казахстан" з посиланням на керівництво Алматинського відділення залізниці.

Експериментальний поїзд-контейнеровоз з українськими товарами в неділю відправився з Казахстану до Китаю, повідомили залізничники.

Читайте такожКитай підтримав створення Шовкового шляху через Україну в обхід РФ"Вчора поїзд поїхав у Китай в п'ять годин з копійками", — заявили агентству в керівництві Алматинського відділення залізниці.

Україна запустила експериментальний поїзд по "Шовковому шляху", який повинен стати альтернативним шляхом доставки українських вантажів в країни Азії, в обхід території Російської Федерації у зв'язку з транзитним ембарго з боку РФ.

У понеділок, 1 лютого, в російських ЗМІ з посиланням на джерело з'явилася інформація, що склад, нібито, відчепили і залишили на станції Балхаш в Карагандинській області через то, що за нього не заплатили.

"Експериментальний контейнерний поїзд проїхав по карагандинскому відрізку залізниці без затримок. Ніяких технічних і фінансових причин для зупинки складу не було. За нашими відомостями, 31 січня в 07.12 годин за місцевим часом даний потяг прибув на станцію "Достик", — повідомив кореспонденту ІА "Новини-Казахстан" керівник Жезказганської транспортної прокуратури Кенель Кулушов.

Азербайджан, Казахстан, Грузія та Україна підписали протокол про конкурентоспроможні пільгові тарифи на вантажоперевезення по Транскаспійському міжнародному транспортному маршруту. За інформацією міжнародного морського торгового порту Баку, експериментальний поїзд-контейнеровоз з українськими товарами прибув 22 січня в міжнародний порт Баку. З Азербайджану поїзд вирушив за маршрутом Казахстан-Китай.