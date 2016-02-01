Перший поїзд з України в обхід Росії досяг Китаю – їхав майже 16 днів

Запущений 15 січня вантажний поїзд з України до Китаю за альтернативним маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію, Азербайджан і Казахстан, організований у зв'язку з введенням Москвою транзитного ембарго щодо українського експорту, 31 січня прибув на китайський кордон.

Про це сказано на сайті Міністерства інфраструктури України.

«31 січня о 07:12 за місцевим часом поїзд було розформовано по станції Достик Казахстанської залізниці. Це кінцева точка маршруту поїзда за новим Шовковим шляхом, - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що надалі буде відправлено вантажі до великих промислових міст Китаю Гуанчжоу, Чунцин, Ляньюньган.

У прес-службі міністерства повідомили, що загалом тривалість маршруту становила 15,5 доби замість анонсованих транспортним відомством раніше 11-12 діб через затримку в Чорному морі порома у зв‘язку зі штормом, а також через простій поїзда на станції Жанаарка в Казахстані через неузгодженість дій з оплати казахстанській стороні».

«Такі зміни у графіку під час тестового рейсу - нормальне явище. Його призначення полягає саме в спільному відпрацюванні маршруту операторами поїзда в кожній з країн-учасниць. Деморейс допоміг виявити можливі «вузькі місця» й зрозуміти, як уникнути їх у майбутньому. Це стане основною для вдосконалення логістики перевезень після запуску поїзда за новим Шовковим шляхом на регулярній основі», - пояснили в прес-службі.

На даний час поїзд перебуває на станції Достик Казахстанської залізниці на кордоні з Китаєм, а наступним етапом буде його завантаження товарами для перевезень у зворотному напрямку.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного поїзда з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію, Азербайджан і Казахстан відбулося 15 січня. Всі формальності між країнами-учасницями експерименту було врегульовано впродовж декількох днів, включаючи питання встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажні перевезення за цим маршрутом.

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Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський раніше відзначав, що цей маршрут за ціновою політикою зможе конкурувати з російським, однак розмір тарифу так і не озвучив.

Деякі ЗМІ повідомляли, що попередня вартість фрахту 40-футового контейнера FEU з України до кордону з Китаєм (залізничний вузол Достик) може коштувати 5 тис. дол.

Разом з тим, за даними екс-заступника міністра інфраструктури Олександра Кави, вартість перевезення одного контейнера за новим, альтернативним маршрутом в обхід Росії вдвічі дорожчий від перевезень за традиційним сухопутним маршрутом через територію РФ і становить 7927 дол.

Глава Міністерства аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко також наголошував, що вартість доставки українських товарів до країн Середньої Азії за новим маршрутом в обхід Росії обійдеться дорожче від традиційних перевезень через РФ у зв'язку з тим, що на шляху прямування альтернативного поїзда — Каспійське і Чорне моря, які потрібно долати поромами.

Даний маршрут було розроблено на початку січня цього року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, ухвалені Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Угода про ЗВТ набуло чинності 1 січня 2016 року.

Китайська Народна Республіка схвалює запуск Україною нового поїзда за маршрутом великого Шовкового шляху в обхід Росії.