СБУ перевірила поїзди "Укрзалізниці" на наявність схованок для перевезення контрабанди

Згідно з повідомленням прес-служби СБУ, відомство у взаємодії з іншими правоохоронними органами проводить на залізниці профілактичну спецоперацію "Магістраль" з метою боротьби з нелегальними перевезеннями через державний кордон України.

Зокрема, тільки з початку року СБУ відкрила одне кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, два виробництва за контрабанду наркотиків та один - за порушення порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю.

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Крім того, правоохоронці вилучили 1200 патронів до вогнепальної зброї та майже три тисячі пачок цигарок.

Також повідомляється, що було прийнято рішення про зняття з посад 11 працівників поїзних бригад та заборонено в'їзд в Україну 54 особам, у тому числі з підробленими штампами та недійсними документами, а також складено 27 адміністративних протоколів.

СБУ оприлюднила на своєму сайті відповідний відеозапис огляду вагонів на вагонній дільниці станції Київ-Пасажирський, в ході якого правоохоронці демонтували спеціальні схованки для нелегального перевезення товарів через кордон.

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Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року в митній зоні «Ягодин» під час огляду міжнародного потягу сполученням Київ-Варшава Служба безпеки України вилучила із спеціально обладнаних схованок в купе провідника дві тисячі пачок цигарок іноземного та вітчизняного виробництва, які планувалося незаконно перевезти через український кордон і реалізувати в Польщі.