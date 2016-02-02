Економічна і транзитна блокади Росії провалилися - Яценюк

Здійснені українською владою кроки з подолання наслідків російської економічної та транзитної блокади українських товарів дозволили говорити про те, що блокада Росії провалилася. Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході засідання за результатами запуску альтернативного поїзда з України до Китаю в обхід Росії.

«У нас є альтернативний маршрут. І будь-які спроби Росії ввести ембарго проти України отримають адекватну відповідь, - сказав глава уряду. - Економічна і транзитна блокада провалилася».

Яценюк наголосив, що запуску поїзда передувала серйозна робота. «Адже йдеться про те, що треба було домовитися з 5 країнами і 6 різними операторами, у кожного своя тарифна політика, і у кожного свої внутрішні регулювання та митниці. Але нам вдалося досягти узгодження, щоб запустити цей тестовий поїзд і довести Росії, що економічна і транзитна блокада України провалиться. І вона провалилася. Наші торговельні партнери чітко продемонстрували своє бажання разом з Україною побудувати новий транзитний шлях», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, обхідний маршрут був розроблений на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів російською територією у рамках загальної політики захисту російського ринку, ухваленої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

15 січня Україна відправила поїзд, який досяг кінцевої точки маршруту 31 січня. Час у дорозі становив 15 днів у силу низки об'єктивних факторів, включаючи погодні умови, а також суто технологічні простої. Надалі час у дорозі планують скоротити до 10 днів. Вартість перевезення одного контейнера альтернативним поїздом становить 5,5 тис. дол. Втім, цей показник може бути скорочений у разі оптимального завантаження поїзда та його постійного використання.