Литва приєднається до Шовкового шляху: поїзд до Китаю в обхід РФ з'єднають із "Вікінгом"

Організований Україною поїзд, що прямує з України до Китаю за альтернативним маршрутом в обхід Росії, може бути поєднаний з поїздом «Вікінг» сполученням Іллічівськ-Клайпеда, сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Окремо хотів би звернути увагу на нашу співпрацю з європейськими партнерами. Литва зацікавилася проектом, і вже підписано попередній меморандум. Це означає те, що у рамках нашої співпраці з Європейським Союзом та реалізацією Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, до «Шовковому шляху» будуть підключені наші європейські партнери і поїзд «Вікінг», - сказав Яценюк. - І «Вікінг» з Клайпеди зможе поставляти товари аж до Китаю в обхід Росії».

Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного поїзда з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію та Азербайджан відбулося 15 січня. Поїзд прибув на кордон з Китаєм 31 січня. Обхідний маршрут було розроблено на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів по російській території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набрала чинності 1 січня 2016 року.

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Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» курсує з 2003 року за маршрутом Іллічівськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Драугісте (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1766 км, час у дорозі - 52 години. Поїзд з'єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.